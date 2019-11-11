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Как будет действовать новое Долговое агентство (инфографика)

Как будет действовать новое Долговое агентство (инфографика)

Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила проект закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» №2144, которым в том числе предусматривается создание Долгового агентства Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как было. В настоящее время управление государственным долгом и гарантированным государством долгом осуществляет Минфин. Однако в ведомстве считают, что эффективность такой модели недостаточна из-за согласования управленческих решений. А именно от этого зависит эффективная реализация долговой политики.

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Что изменится. Переход к новому формату управления госдолгом позволит достичь таких целей:

  • Долговое агентство не будет зависеть от политических факторов, а это повысит доверие инвесторов и прогнозируемость процессов управления госдолгом в долгосрочной перспективе.
  • институциональная способность Долгового агентства позволит более комплексно и эффективно применять инструменты по управлению госдолгом;
  • потребности Правительства в финансовых ресурсах будут обеспечиваться на наиболее выгодных для страны условиях и с учетом долгосрочных рисков;

За границу с долгами: выпустят или нет?

  • Долговое агентство сможет использовать усовершенствованные механизмы управления ликвидностью, применяя современные рыночные инструменты, что позволит эффективно использовать временно свободные средства с формированием дополнительных доходов бюджета;
  • Министерство финансов будет определять только стратегические цели для Долгового агентства через разработку и утверждение соответствующей стратегии.

По материалам Finance.UA
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