Как будет действовать новое Долговое агентство (инфографика)

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Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила проект закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» №2144, которым в том числе предусматривается создание Долгового агентства Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Как было. В настоящее время управление государственным долгом и гарантированным государством долгом осуществляет Минфин. Однако в ведомстве считают, что эффективность такой модели недостаточна из-за согласования управленческих решений. А именно от этого зависит эффективная реализация долговой политики.
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Что изменится. Переход к новому формату управления госдолгом позволит достичь таких целей:
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