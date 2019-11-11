Как будет действовать новое Долговое агентство (инфографика)

Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила проект закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» №2144 , которым в том числе предусматривается создание Долгового агентства Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как было. В настоящее время управление государственным долгом и гарантированным государством долгом осуществляет Минфин. Однако в ведомстве считают, что эффективность такой модели недостаточна из-за согласования управленческих решений. А именно от этого зависит эффективная реализация долговой политики.

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Что изменится. Переход к новому формату управления госдолгом позволит достичь таких целей:

Долговое агентство не будет зависеть от политических факторов, а это повысит доверие инвесторов и прогнозируемость процессов управления госдолгом в долгосрочной перспективе.

институциональная способность Долгового агентства позволит более комплексно и эффективно применять инструменты по управлению госдолгом;

потребности Правительства в финансовых ресурсах будут обеспечиваться на наиболее выгодных для страны условиях и с учетом долгосрочных рисков;

Долговое агентство сможет использовать усовершенствованные механизмы управления ликвидностью, применяя современные рыночные инструменты, что позволит эффективно использовать временно свободные средства с формированием дополнительных доходов бюджета;