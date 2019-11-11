YouTube теперь требует явно отмечать детский контент

Администрация сервиса YouTube отреагировала на недавний рекордный штраф Федеральной торговой комиссии США (FTC) из-за нарушений приватности детей на платформе. Теперь в сервисе вводятся новые правила для авторов, которые могут повлиять на монетизацию контента и то, как он показывается в результатах поиска. Изменения вызваны соглашением с Федеральной торговой комиссией США и Генеральной прокуратурой штата Нью-Йорк.

Отныне все авторы должны указывать, предназначены ли их видео для детей. Для этого в Творческой студии YouTube появилась специальная настройка. Новое правило вызвано требованиями Закона США о защите личных сведений детей в Интернете (COPPA) и других применимых законов. Как отмечают в YouTube, теперь авторам будет проще обеспечивать соблюдение этих законов. При этом вовсе не важно, где живёт автор видео, он в любом случае обязан соблюдать требования указанных американских законов. Таким образом, все авторы, которые создают видео для детей, должны задать в настройках соответствующую категорию для всех своих роликов. И сделать это нужно как можно скорее.

С января 2020 года YouTube начнёт ограничивать сбор данных о контенте, предназначенном для детей, чтобы обеспечить соблюдение закона. Вследствие этого в роликах, предназначенных для детей, перестанет показываться персонализированная реклама (это повлияет на доход авторов, публикующих контент для детей), а также будут отключены некоторые функции, например комментарии и уведомления. Для поиска материалов, явным образом предназначенных для детей, сервис также будет использовать специально обученные алгоритмы.

Если автор не укажет категорию контента или если сервис обнаружит ошибку или намеренное искажение информации, аудитория может определиться автоматически. Кроме того, могут возникнуть юридические последствия, из-за которых администрации «придётся применить меры к аккаунту». Перечень мер пока не уточняется, но вполне вероятна возможность удаления роликов или блокирования учётной записи.