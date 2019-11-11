Межбанк: за гривну сыграют четыре фактора

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Четверг опять пройдет на валютном рынке интересно и динамично. Хотя особого роста объемов сделок мы на сегодня не прогнозируем, так как основной фактор для увеличения активности клиентов (расчеты за купленные на аукционе Минфина Украины гривневые и долларовые облигации) – свое уже вчера на межбанке отыграл. По нашим прогнозам статистика торгов 14 ноября составит $160-210 млн при заключении до 420-500 сделок.
Но за счет других факторов – рынок останется очень интересным:
Во-первых – психологически участники торгов настроены на дальнейшее укрепление гривны, что немаловажно для курсового тренда в течение сессии. Покупатели не готовы сильно переплачивать за валюту и отчаянно торгуются, играя не дефиците гривны у большинства клиентов. А продавцы уже смирились к постепенным снижением котировок и стали более уступчивы при торговле. Этим активно будут пользоваться как непосредственно прямые покупатели, так и спекулянты.
Во-вторых – наличный рынок по прежнему остается союзником гривны и постепенно понижает свои ценники. Сегодня с утра обменники продавали доллар уже по 24,40 гривны, сохраняя “шаг” понижения котировок на приблизительно 3-5 копеек в день. Игра наличного рынка “на понижение” также работает и на укрепление нацвалюты на всех других сегментах валютного рынка.
В-третьих – у бизнеса приближается время выплаты авансов персоналу за текущий период (обычно 15-17-е число ежемесячно) и компаниям нужна гривна. А с учетом скорого приближения периода налоговых платежей как за прошлый месяц, так и частично – за прошлый квартал – дефицит гривны только усилится. Это также заставит клиентов (особенно экспортеров) активно продавать валюту на межбанке.
В-четвертых – снижается ликвидность в банковской системе, что было ожидаемо после вчерашних расчетов за ОВГЗ. Корсчета банков на утро 14 ноября снизились практически на 1 млрд гривен – до 53,9 млрд. Уменьшение гривневого навеса всегда работает в пользу нацвалюты на межбанке.
Позитивный настрой валютного рынка на укрепление гривны отразится на котировках межбанка в течение сессии. Как и вчера – основную роль в ценообразовании по доллару сегодня сыграет Нацбанк и поведение крупных игроков. Пользуясь ситуацией – регулятор продолжит выкупать в резервы излишек предложения доллара на межбанке и его ценники будут снова определять “курсовую погоду” на рынке. Крупные операторы будут закрывать свои текущие задачи и во время своих выходов на торги – периодически менять соотношение спроса и предложения на межбанке в течение сессии.
Мы ожидаем на сегодня очередного выхода Нацбанка со скупкой доллара через Matching и коридор по доллару в пределах 24,15-24,35 гривен. Ниже котировки четверга уже вряд ли просядут, так как выкуп регулятором доллара на торгах снизит понижающий эффект как для банков, так и для их клиентов.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,30 / 24,32
евро – 26,75 / 26,77
российский рубль – 0,3770 / 0,3775
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