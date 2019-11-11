Когда ежегодный отпуск можно перенести: напоминание от Гоструда

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Новый срок ежегодного отпуска устанавливается по соглашению между работником и собственником или уполномоченным им органом.
Об этом сообщает пресс-служба Гоструда в Полтавской области.
Читайте также: Предоставление отпусков за прошлые годы и компенсация за них
“Ежегодный отпуск по инициативе собственника или уполномоченного им органа, как исключение, может быть перенесен на другой период только по письменному согласию работника и по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем) в случае, когда предоставление ежегодного отпуска в ранее обусловленный период может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы предприятия, учреждения, организации, и при условии, что часть отпуска продолжительностью не менее 24 календарных дней будет использована в текущем рабочем году”, – говорится в сообщении.
В каких случаях ежегодный отпуск должны перенести на другой период или продлить:
По требованию работника ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой период в случае:
Что запрещается:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Платный въезд в центр Киева - инициатива от КГГАВчера, 08:30 - 1948 11
Большинство украинцев поддерживают введение кассовых аппаратов для ФЛП (инфографика)Вчера, 11:01 - 1579 10
В Раде хотят обложить налогами соцсети и стриминговые платформыВчера, 14:15 - 1281 8
В случае остановки транзита газа экономика Украины может "уйти в минус" - ВитренкоВчера, 09:24 - 1380 6
Пересмотр "зеленого" тарифа испортит репутацию Украины - ЕБРРВчера, 20:20 - 605 5
Какие нарушения ПДД будет распознавать система видеофиксации (инфографика)Вчера, 13:00 - 3972 2
Какой курс доллара заложен в бюджетеВчера, 16:05 - 3541
Принят бюджет на 2020 год: основные цифрыВчера, 14:30 - 2385 2
Межбанк: за гривну сыграют четыре фактораВчера, 11:22 - 2178
Большинство украинцев поддерживают введение кассовых аппаратов для ФЛП (инфографика)Вчера, 11:01 - 1579 10
Основатель "Википедии" запустил соцсетьВчера, 17:20 - 155
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 665 2
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 718
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)07.11.2019, 12:10 - 2036 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2371