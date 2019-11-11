Когда ежегодный отпуск можно перенести: напоминание от Гоструда

Новый срок ежегодного отпуска устанавливается по соглашению между работником и собственником или уполномоченным им органом.

Об этом сообщает пресс-служба Гоструда в Полтавской области.

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“Ежегодный отпуск по инициативе собственника или уполномоченного им органа, как исключение, может быть перенесен на другой период только по письменному согласию работника и по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем) в случае, когда предоставление ежегодного отпуска в ранее обусловленный период может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы предприятия, учреждения, организации, и при условии, что часть отпуска продолжительностью не менее 24 календарных дней будет использована в текущем рабочем году”, – говорится в сообщении.

В каких случаях ежегодный отпуск должны перенести на другой период или продлить:

в случае временной нетрудоспособности работника, заверенной в установленном порядке;

в случае выполнения работником государственных или общественных обязанностей, если, согласно законодательству, он подлежит освобождению на это время от основной работы с сохранением заработной платы;

в случае наступления срока отпуска по беременности и родам;

в случае совпадения ежегодного отпуска с отпуском в связи с обучением.

По требованию работника ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой период в случае:

нарушения владельцем или уполномоченным им органом срока письменного уведомления работника о времени предоставления отпуска (ч. 5 ст. 79 КЗоТ);

несвоевременной выплаты собственником или уполномоченным им органом заработной платы работнику за время ежегодного отпуска (ч. 3 ст. 115 КЗоТ).

Что запрещается:

непредоставление ежегодных отпусков полной продолжительности в течение двух лет подряд;