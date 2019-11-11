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Европейцы назвали самый безопасный автомобиль, отобравший рекорд у Volvo

Европейцы назвали самый безопасный автомобиль, отобравший рекорд у Volvo

Самым безопасным автомобилем по результатам краш-тестов Европейской программы оценки новых автомобилей (Euro NCAP) эксперты назвали кроссовер Mazda CX-30. Согласно официальному сообщению, в категории «безопасность взрослых пассажиров» авто впервые в истории приблизилось к идеальным результатам. По итогам испытаний, автомобиль получил все пять звезд.

За фронтальный краш-тест кроссовер получил рекордные 37,6 балла (99% от максимально возможного). Ранее такие результаты показывали Volvo XC90 и XC60 с 37 (97%) и 37,2 баллами (98 %) соответственно.

Помимо рекордного балла в категории «безопасность взрослого пассажира», кроссовер также получил высокую оценку в испытании по безопасности пассажира-ребенка (42,2 балла, 86%). В категории «безопасность пешехода» CX-30 оценили в 38,7 балла (80%).

Кроссовер CX-30 построен на платформе Mazda3. В Европе модель представлена с бензиновым мотором, объемом 1,5 и 2,5 л., а также 1,8-л. дизелем с приводом на два передние колеса или полноприводный.

По материалам УБР
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