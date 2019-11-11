Как воспользоваться Европротоколом при ДТП

В каком случае можно составить Европротокол и не вызывать на место ДТП полицию.

Об этом пишет “Дорожный адвокат” в FACEBOOK.

Как сообщается, Европротокол – это самостоятельная фиксация водителями ДТП на специальном бланке без участия полиции.

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Он подается в страховую компанию и является основанием для получения страхового возмещения.

Условия для составления Европротокола:

у всех участников ДТП имеются страховые полисы;

участников ДТП не более двух;

никому не причинен вред здоровью или жизни;

участники ДТП не находятся в состоянии алкогольного или иного опьянения;

участники соглашаются с обстоятельствами ДТП ;

один из участников признает себя виновным, другой соглашается с этим;

причиненный транспортному средству ущерб не превышает 50 тыс. грн.

Если хотя бы одно из условий не выполняется – необходимо обязательно обратиться в полицию для оформления ДТП.

Электронный Европротокол является полным аналогом бумажного варианта. Он заполняется по ссылке

После заполнения Европротокола – водители имеют право покинуть место ДТП и при этом освобождаются от обязанности информировать полицию о ДТП.

Когда Европотокол не действует – если участник ДТП не имеет автогражданки, нужно обязательно вызвать на место происшествия полицию, потому что составление Европротокола в этом случае не будет основанием для получения страхового возмещения.

После составления Европротокола – следует в течение 3 дней обратиться в свою страховую. В случае использования системы «Электронный Европротокол» уведомления страховой компании отправляются автоматически.

Преимущества Европротокола:

- водители не тратят время на вызов и ожидание полиции;

- виновный водитель не получает административного штрафа;

- водительское удостоверение остается у виновного водителя;

- работники полиции могут выполнять другие функции;

- водители не будут посещать судебные заседания.