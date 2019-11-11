Как воспользоваться Европротоколом при ДТП

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В каком случае можно составить Европротокол и не вызывать на место ДТП полицию.
Об этом пишет “Дорожный адвокат” в FACEBOOK.
Как сообщается, Европротокол – это самостоятельная фиксация водителями ДТП на специальном бланке без участия полиции.
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Он подается в страховую компанию и является основанием для получения страхового возмещения.
Условия для составления Европротокола:
Если хотя бы одно из условий не выполняется – необходимо обязательно обратиться в полицию для оформления ДТП.
Электронный Европротокол является полным аналогом бумажного варианта. Он заполняется по ссылке
После заполнения Европротокола – водители имеют право покинуть место ДТП и при этом освобождаются от обязанности информировать полицию о ДТП.
Когда Европотокол не действует – если участник ДТП не имеет автогражданки, нужно обязательно вызвать на место происшествия полицию, потому что составление Европротокола в этом случае не будет основанием для получения страхового возмещения.
После составления Европротокола – следует в течение 3 дней обратиться в свою страховую. В случае использования системы «Электронный Европротокол» уведомления страховой компании отправляются автоматически.
Преимущества Европротокола:
- водители не тратят время на вызов и ожидание полиции;
- виновный водитель не получает административного штрафа;
- водительское удостоверение остается у виновного водителя;
- работники полиции могут выполнять другие функции;
- водители не будут посещать судебные заседания.
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