0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 73 0

Как воспользоваться Европротоколом при ДТП

Как воспользоваться Европротоколом при ДТП

В каком случае можно составить Европротокол и не вызывать на место ДТП полицию.

Об этом пишет “Дорожный адвокат” в FACEBOOK.

Как сообщается, Европротокол – это самостоятельная фиксация водителями ДТП на специальном бланке без участия полиции.

Читайте также: Как действовать при ДТП

Он подается в страховую компанию и является основанием для получения страхового возмещения.

Условия для составления Европротокола:

  • у всех участников ДТП имеются страховые полисы;
  • участников ДТП не более двух;
  • никому не причинен вред здоровью или жизни;
  • участники ДТП не находятся в состоянии алкогольного или иного опьянения;
  • участники соглашаются с обстоятельствами ДТП;
  • один из участников признает себя виновным, другой соглашается с этим;
  • причиненный транспортному средству ущерб не превышает 50 тыс. грн.

Если хотя бы одно из условий не выполняется – необходимо обязательно обратиться в полицию для оформления ДТП.

Cервис оформления электронных полисов автогражданки 🚙

Электронный Европротокол является полным аналогом бумажного варианта. Он заполняется по ссылке

После заполнения Европротокола – водители имеют право покинуть место ДТП и при этом освобождаются от обязанности информировать полицию о ДТП.

Когда Европотокол не действует – если участник ДТП не имеет автогражданки, нужно обязательно вызвать на место происшествия полицию, потому что составление Европротокола в этом случае не будет основанием для получения страхового возмещения.

После составления Европротокола – следует в течение 3 дней обратиться в свою страховую. В случае использования системы «Электронный Европротокол» уведомления страховой компании отправляются автоматически.

Карты для водителей

Преимущества Европротокола:

- водители не тратят время на вызов и ожидание полиции;

- виновный водитель не получает административного штрафа;

- водительское удостоверение остается у виновного водителя;

- работники полиции могут выполнять другие функции;

- водители не будут посещать судебные заседания.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.