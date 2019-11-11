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Прокуратура обжаловала выделение 18 га земли под Киевом

Прокуратура обжаловала выделение 18 га земли под Киевом

Броварская райгосадминистрация распорядилась передать физлицам 18 гектаров земли в зоне размещения Большой окружной автомобильной дороги. Теперь прокуратура Киевской области обжаловала это распоряжение в суде, – сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Установлено, что в 2007 году Киевской областной государственной администрацией был утвержден протокол согласования генерального направления прохождения Большой окружной автомобильной дороги вокруг Киева, в том числе на окраине Броварского района», – говорится в сообщении.

Согласно протоколу, главам районных госадминистраций вместе с районными советами необходимо было наложить временные ограничения на земельные участки вдоль направления прохождения трассы – из расчета 250 м в обе стороны.

«Однако, вопреки требованиям законодательства, на основании распоряжения председателя Броварской РГА в собственность физическим и юридическим лицам отведены земельные участки площадью 18 га, находящихся в коридоре прохождения Большой окружной автомобильной дороги вокруг Киева и попадают непосредственно в зону размещения самой автодороги. Исходя из вышеизложенного, прокуратурой в суд направлен иск об отмене вышеуказанного распоряжения райгосадминистрации и государственных актов на землю», – сообщили в прокуратуре.

Служба безопасности и прокуратура документируют противоправные действия чиновников Киевской городской госадминистрации при реализации проекта «Строительство Большой окружной дороги».

По материалам Hubs
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