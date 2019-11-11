"Укртранснафта" уже получила 4,2 миллиона евро за некачественную российскую нефть

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С мая по ноябрь 2019 года “Укртранснафта” получила от ПАО “Транснефть” часть компенсации в размере 4,2 миллиона евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода “Дружба”.
Об этом сообщает пресс-служба Укртранснафты.
“На данный момент “Транснефть” продолжает резервировать мощности “Укртранснафты”, поэтому сумма платежей неокончательная.
Размер платежей определяется в рамках действующих договорных отношений и зависит от остатка объемов некачественной российской нефти в украинских нефтепроводах по состоянию на первое число каждого месяца”, – говорится в сообщении.
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