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"Укртранснафта" уже получила 4,2 миллиона евро за некачественную российскую нефть

"Укртранснафта" уже получила 4,2 миллиона евро за некачественную российскую нефть

С мая по ноябрь 2019 года “Укртранснафта” получила от ПАО “Транснефть” часть компенсации в размере 4,2 миллиона евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода “Дружба”.

Об этом сообщает пресс-служба Укртранснафты.

“На данный момент “Транснефть” продолжает резервировать мощности “Укртранснафты”, поэтому сумма платежей неокончательная.

Размер платежей определяется в рамках действующих договорных отношений и зависит от остатка объемов некачественной российской нефти в украинских нефтепроводах по состоянию на первое число каждого месяца”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • 23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.
  • 25 апреля компания “Укртранснафта” вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу “Мозырь-Броды” (“Дружба”).
  • 2 мая в нефтепроводах России, Беларуси, Украины и Польши накопилось около 5 миллионов тонн нефти с повышенным содержанием хлорорганических веществ.
По материалам Економічна Правда
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