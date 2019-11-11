Президент подписал закон об аудите безопасности дорог

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог» № 200-ІХ, принятый парламентом 17 октября 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
“Как отмечается в пояснительной записке, по данным Всемирной организации здравоохранения, автомобильные дороги Украины – одни из самых опасных для участников движения, а риск травмирования или гибели людей на украинских дорогах в 5-6 раз выше, чем в европейских странах” – отмечается в сообщении.
Читайте также: Где в Украине отремонтировали больше всего дорог за 2019 год
Законом предусмотрены:
Что это даст. Закон поможет повысить безопасность на дорогах, снизить уровень аварийности и тяжести последствий ДТП и будет способствовать интеграции автомобильных дорог общего пользования Украины в международной дорожной сети.
Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги – выбирайте и заказывайте для себя специальную карту для водителей прямо на Finance.ua.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Коломойский: финансирование из России может заменить кредиты МВФВчера, 14:34 - 2410 15
lifecell вносит изменения и закрывает ряд тарифных плановВчера, 12:49 - 24569 12
Гончарук о рынке земли: мы не можем удовлетворить всехВчера, 12:26 - 1273 11
Коломойский избавился от долгов перед ПриватБанком на 7,5 млрд грн в суде - СМИВчера, 10:33 - 3326 10
Сотрудницу Офиса президента задержали на взятке в $300 тысячВчера, 12:12 - 2782 7
lifecell вносит изменения и закрывает ряд тарифных плановВчера, 12:49 - 24569 12
Пенсия по возрасту: в систему назначения выплат внесут измененияВчера, 11:03 - 3518
Коломойский избавился от долгов перед ПриватБанком на 7,5 млрд грн в суде - СМИВчера, 10:33 - 3326 10
Сотрудницу Офиса президента задержали на взятке в $300 тысячВчера, 12:12 - 2782 7
Коломойский: финансирование из России может заменить кредиты МВФВчера, 14:34 - 2410 15
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)Позавчера, 11:53 - 506 1
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 587
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)07.11.2019, 12:10 - 1888 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2345
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 3701