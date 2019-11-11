Президент подписал закон об аудите безопасности дорог

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог» № 200-ІХ , принятый парламентом 17 октября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

“Как отмечается в пояснительной записке, по данным Всемирной организации здравоохранения, автомобильные дороги Украины – одни из самых опасных для участников движения, а риск травмирования или гибели людей на украинских дорогах в 5-6 раз выше, чем в европейских странах” – отмечается в сообщении.

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Законом предусмотрены:

своевременный аудит безопасности дорог, что позволит устранить пробелы на стадии проектирования, не расходуя средства на строительство;

сокращение времени и средств, которые могут быть потрачены на перепроектирование на более поздних стадиях;

создание условий для строительства безопасной дорожной инфраструктуры;

привлечение европейских фондов и инвестиций, что будет способствовать созданию новых рабочих мест.

Что это даст. Закон поможет повысить безопасность на дорогах, снизить уровень аварийности и тяжести последствий ДТП и будет способствовать интеграции автомобильных дорог общего пользования Украины в международной дорожной сети.

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