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Цена рынка электроэнергии "на сутки вперед" рекордно упала

Цена рынка электроэнергии "на сутки вперед" рекордно упала

На рынке “на сутки вперед” 14 ноября зафиксирована рекордно низкая цена на электроэнергию – 919,80 гривен за мегаватт-час.

Об этом сообщает Оператор рынка.

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Предприятие отмечает, что такая цена обусловлена теплой погодой и профицитом электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины.

Справка Finance.ua:

Тарифы на электроэнергию для населения:

Для населения, проживающего в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами):

  • за объем, потребленный до 100 кВт/ч электроэнергии в месяц – 0,90 грн за 1 кВт/ч;
  • за объем, потребленный свыше 100 кВт/ч электроэнергии в месяц – 1,68 грн за 1 кВт/час.

Для населения, проживающего в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют системы централизованного теплоснабжения, тарифы отличаются, в зависимости от периода.

В период с 1 мая по 30 сентября:

  • за объем, потребленный до 100 кВт/ч электроэнергии в месяц – 0,90 грн за 1 кВт/ч;
  • за объем свыше 100 кВт/ч электроэнергии в месяц – 1,68 грн за 1 кВт/час.

В период с 1 октября по 30 апреля:

  • за объем до 3000 кВт/ч электроэнергии в месяц – 0,90 грн за 1 кВт/ч;
  • за объем свыше 3000 кВт/ч электроэнергии в месяц – 1,68 грн за 1 кВт/час.
По материалам Економічна Правда
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