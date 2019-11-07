Цена рынка электроэнергии "на сутки вперед" рекордно упала

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На рынке “на сутки вперед” 14 ноября зафиксирована рекордно низкая цена на электроэнергию – 919,80 гривен за мегаватт-час.
Об этом сообщает Оператор рынка.
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Предприятие отмечает, что такая цена обусловлена теплой погодой и профицитом электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины.
Тарифы на электроэнергию для населения:
Для населения, проживающего в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами):
Для населения, проживающего в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют системы централизованного теплоснабжения, тарифы отличаются, в зависимости от периода.
В период с 1 мая по 30 сентября:
В период с 1 октября по 30 апреля:
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