Межбанк: НБУ оказался универсальным покупателем

Валютный рынок в среду ожидаемо вырос как в объемах операций, так и по их количеству. Сказались вчерашние позитивные результаты аукциона по размещению ОВГЗ, а также ситуативные задачи крупных местных игроков.

Нерезиденты и экспортеры продавали валюту с самого утра, а вот покупатели повели себя очень сдержанно. И были правы.

Инвесторов подгоняло скорое окончание времени расчетов за купленные облигации и они были вынуждены не особо торговаться по курсу. Экспортеры тоже понимали, что сегодня “не их день” как продавцов и спешили закрыться по оптимально высоким котировкам. Интересно получилось с крупными покупателями. Они выдержали паузу и дождались снижения котировок к середине торгов и только потом (при низких ценниках) – закрыли свои сделки.

А основным и универсальным покупателем оказался Нацбанк. По информации участников рынка он несколько раз был замечен с выкупом доллара через Matching и по нашим расчетам купил не менее $40-75 млн .

Как и вчера – именно выкуп валюты НБУ удержал доллар от более существенного проседания. По факту за день курс просел с 24,35/24,38 до 24,30/24,32 гривен к концу сессии, хотя без вмешательства Нацбанка вполне мог опуститься и до 24,15-24,20 гривен.

Ход торгов:

С самого начала торговой сессии предложение превышало спрос и с утренних 24,35/24,38 гривен доллар к 11 часам просел до 24,31/24,34. Нацбанк начал выходить с выкупом излишка доллара через Matching и к 12:00 котировки остановились на уровне 24,3050/24,33. Ниже в этот момент они уже не просели, так как кроме регулятора на торгах появились и крупные импортеры – торговцы энергоносителями и бытовыми товарами. Своими покупками валюты – они окончательно поддержали доллар на межбанке и на 13:00 курс застыл на отметке 24,315/24,34. После 14 часов – на уже малоактивном рынке – доллар постепенно просел до 24,295/24,32 гривен к 16:00 и до 24,30/24,32 к закрытию сессии.

Главные события 13 ноября на межбанке:

1) Доллар подешевел с утренних 24,35/24,38 гривен до 24,30/24,32 к завершению сессии, хотя просел бы значительно ниже. если бы Нацбанк не выкупал его излишек на торгах;

2) НБУ традиционно не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но активно скупался через Matching. По нашим оценкам купил порядка $40-75 млн;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,3182 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 14 ноября составил 24,315588.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,31 / 24,33

евро – 26,74 / 26,77

российский рубль – 0,3776 / 0,3784

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1002/ 1,1004

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