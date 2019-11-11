WhatsApp после обновления быстро разряжает аккумуляторы смартфонов

Популярное приложение обмена сообщениями WhatsApp стало потреблять слишком много энергии аккумулятора после недавнего обновления.

В то время как большинство тех, кто столкнулся с проблемой, используют телефон OnePlus, другие модели также затронуты, включая Samsung Galaxy S10e, Galaxy S9, Google Pixel 3 и Pixel 4.

Один пользователь OnePlus 6 написал, что после обновления до новой версии WhatsApp, которая имеет функцию «Разблокировать с помощью отпечатка пальца», его телефон показывал ему использование WhatsApp в течение 1,5 часов, хотя его открывали всего на минуту.

Жалобы также можно найти в разделе комментариев в списке приложений в магазине Google Play. Один подписчик WhatsApp, использующий Redmi Note 5 Pro, отметил, что его заряд батареи снизился с 74% до 19% из-за работы приложения обмена сообщениями в фоновом режиме. Многие сообщают, что WhatsApp потребляет 30% заряда, даже если они ответили только на одно или два сообщения.

Проблемы с быстрой разрядкой аккумуляторов связывают с обновлением приложения под номером 2.19.308. На разрядку жалуются пользователи разных моделей, которые работают под управлением операционных систем Android 9 Pie и Android 10.

В качестве решений пока предлагается принудительно закрывать WhatsApp или установить более старую версию. Команда разработчиков мессенджера пока не дала официального ответа на жалобы.