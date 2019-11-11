ESA протестирует металлическое топливо

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При сжигании ископаемого топлива, которое сейчас используется в большинстве транспортных средств, в атмосферу выбрасывается большое количество углекислого газа, а также соединения свинца и серы. Металлическое топливо, по мнению исследователей, позволит решить эту проблему — при его сжигании будут выделяться различные металлические оксиды, но не углекислый газ.
В ходе эксперимента в камере, размещенной на борту ракеты, будут установлены датчики, которые фиксируют горение металлического порошка в условиях микрогравитации.
После этого ученые проанализируют собранные данные и составят модели горения металлических порошков. Другие подробности эксперимента не раскрываются.
Ранее лаборатория Berkeley Lab представила новый проект доступных и устойчивых «проточных батарей», которые могут ускорить хранение и объем зеленой энергии. Исследователи отмечают, что дешевизна технологии позволит внедрять ее шире, чем аналоги.
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