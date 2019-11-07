Какие частоты выставят на тендер для запуска 5G в Украине

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Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации решила выдать общенациональную лицензию на использование частот в диапазоне 3400−3600 МГц.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Как уточнила в своем Facebook представительница НКРСИ Богдана Пивень, это частоты диапазона n78, которые Всемирная конференция радиосвязи стандартизирует под технологию 5G.
Также она добавила, что регулятор без замечаний согласовал проект распоряжения Кабмина об утверждении плана мероприятий на 2019−2020 годы по запуску 5G.
Ранее, частоты в диапазоне 3400−3600 МГц принадлежали оператору мобильного широкополосного интернета FreshTel. НКРСИ аннулировала лицензию компании из-за неиспользования частот.
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