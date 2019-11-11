Huawei объявила, когда появятся ее доступные 5G-смартфоны

Компания MediaTek, по сообщениям сетевых источников, в следующем году начнёт поставлять китайскому гиганту Huawei процессоры для относительно недорогих смартфонов с поддержкой 5G.

Речь идёт о чипе MT6873. Если верить имеющейся информации, в состав этого изделия войдут вычислительные ядра ARM Cortex-A76. За поддержку мобильных сетей пятого поколения будет отвечать встроенный модем Helio M70. Говорится о совместимости с неавтономной (NSA) и автономной (SA) архитектурами. Производственные нормы — 7 нанометров.

Утверждается, что платформа MediaTek MT6873 позволит создавать 5G-аппараты среднего уровня с ценой около 300 долларов США. Huawei может представить такие смартфоны во втором квартале следующего года. Процессор MT6873 также пропишется в устройствах дочернего бренда Honor.

Интернет-источники также отмечают, что MediaTek проектирует ещё один 5G-процессор, который позволит создавать смартфоны для сетей пятого поколения, стоящие около 250 долларов. Увы, информации о характеристиках и ориентировочных сроках выхода этого чипа пока нет.