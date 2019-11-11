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Кроссоверы Toyota RAV4 продавали «не с теми» колесами

Кроссоверы Toyota RAV4 продавали «не с теми» колесами

В Австралии компания Toyota приостановила продажи компактных кроссоверов Toyota RAV4, так как их продавали с неправильными колесами. По чей-то ошибке на заводе они получили 18-дюймовые, а не 19-дюймовые колесные диски.

По данным Toyota, неправильные колеса установили на 436 кроссоверов Toyota RAV4 2WD с бензиновым двигателем. Некоторые эти автомобили уже доставили клиентам. Большинство же пока ещё находится у дилеров. Японский автогигант обещает быстро и бесплатно заменить колесные диски на 19-дюймовые, как и положено изначально.

Но если кто-то из владельцев Toyota RAV4 с неправильными колесами не захочет ничего менять, то компания Toyota обещает каждому дать карту EFTPOS на 1 500 долларов.

Нужно отметить, что Toyota в 2019 году ранее уже останавливала продажи компактных кроссоверов RAV4. Летом, например, отозвали гибридную версию из-за проблем с системой рекуперативного торможения.

По материалам autonews.ua
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