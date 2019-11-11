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Maserati в 2020 году выпустит совершенно новый спорткар

Maserati в 2020 году выпустит совершенно новый спорткар

Maserati в мае 2020 года представит совершенно новый спортивный автомобиль. Итальянский автопроизводитель недвусмысленно намекнул об этом в тизере.

К сожалению, из тизера совсем не понятно, что за новинку готовит Maserati. Велика вероятность, что речь идет про серийную версию концепта Alfieri 2014 года. Да, кто-то думает, что итальянцы про него забыли, но это не так. Руководство этой компании не раз говорило, что Alfieri раньше или позже пойдет в серийное производство.

Про серийный Alfieri пока мы знаем очень мало. Итальянцы обещают оснащать его автономной системой вождения 3-го уровня, а также выпустить электрическую версию.

Вначале в 2020 году автолюбителям Maserati предложит свой новый спорткар в кузове купе, а в 2021 году появится версия в кузове кабриолет. В том же 2021 году эта компания выпустит на рынок новый кроссовер D-сегмента и GranTurismo нового поколения.

В 2022 году моденцы начнут делать новые GranCabrio и Quattroporte. В 2023 году должен появиться Levante нового поколения.

По материалам autonews.ua
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