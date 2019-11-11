Госстат назвал продукты-лидеры подорожания с начала года

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Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в октябре 2019 года.
Об этом сообщается на сайте Госстата.
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По данным статистического ведомства, с начала года выросли цены:
По данным статистического ведомства, с начала года снизились цены:
По данным Госстата, с начала года сигареты премиум-класса подорожали на 15,9% до 46,0 грн за пачку, а цены на водку выросли на 1,8% до 92,3 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 13,5% до 17,2 грн за бутылку.
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