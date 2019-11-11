Госстат назвал продукты-лидеры подорожания с начала года

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в октябре 2019 года.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

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По данным статистического ведомства, с начала года выросли цены:

на картофель – на 91,4% до 15,3 грн за кг;

на яблоки – на 79,2% до 16,5 грн за кг;

на крупу гречневую – на 62,5% до 26,5 грн за кг.

По данным статистического ведомства, с начала года снизились цены:

на лук – на 48,1% до 8,7 грн за кг,

на свеклу – на 34,4% до 7,2 грн за кг,

на морковь – на 35,1% до 7,8 грн за кг.

на яйца – на 16,7% до 20,5 грн за десяток.

По данным Госстата, с начала года сигареты премиум-класса подорожали на 15,9% до 46,0 грн за пачку, а цены на водку выросли на 1,8% до 92,3 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 13,5% до 17,2 грн за бутылку.

Справка Finance.ua:

По данным статистического ведомства, с начала года цены в Украине выросли на 4,1%. При этом в годовом измерении (до октября 2018 года) инфляция замедлилась до 6,5%.