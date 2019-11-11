Как ИТ-решения меняют страховую отрасль?

Глобальная поступь цифровых инноваций касается даже тех отраслей, которые до недавнего времени считались непотопляемыми форпостами консерватизма. Изменения не пощадили и одну из самых консервативных отраслей – сектор страховых услуг.

Уже в 2018 году иншуртех (внедрение ИТ-инноваций в страховую отрасль) стал одним из самых активно развивающихся сегментов дижитал экономики. Внедрение цифровых инноваций в привычные страховые продукты позволяет завоевывать доверие аудитории возрастом от 18 до 30 лет, которая не доверяет тотально дедиджитализированным страховым компаниям старой формации.

Если оценивать глобальный рост иншуртех-компаний, согласно аналитическим данным компании Infoholic Research LLP общая выручка компаний в сфере иншуртех в 2018 году составила около 533 млн. долларов США. Согласно прогнозам отраслевых экспертов и аналитиков, к 2023 году выручка иншуртех-компаний удвоится и будет составлять около 1.12 млрд. долларов США. Большая часть игроков играет в долгую и не ожидает от иншуртех сегмента быстрого возврата инвестиций. По данным компании Deloitte с 1998 по 2018 год в иншуртех-проекты было проинвестировано более 12.5 млрд. долларов США.

Если говорить об украинском страховом рынке, инновации приходят на него достаточно медленно, хотя некоторые игроки готовы их внедрять в качестве инструмента, позволяющего завоевать преимущество в обозримом будущем. В частности, страховая компания КРОНА планирует внедрение новой ИТ-платформы, позволяющей активно расти в сегменте премиум медицинского страхования. Стоит отметить, что клиенты страховых компаний, приобретающие пакеты медицинского страхования достаточно требовательны к времени обратного отклика, это объясняется тем, что при малейшей угрозе своему здоровью застрахованный ожидает оперативную реакцию на его проблему.

По словам Юлии Добренковой (генеральный директор страховой компании КРОНА ), c января 2020 года компания переходит на новую ИТ-платформу, которая позволит максимально автоматизировать все операционные процессы. Если сейчас в СК КРОНА большая часть финансовых отчетов готовится с привлечением большого количества трудозатрат специалистов, в 2020 году эти процессы будут тотально автоматизированны, что позволит направить освободившиеся ресурсы на развитие компании.

Диджитализация СК КРОНА включает в себя приобретения нового сетевого и серверного оборудования, оборудование цифровых рабочих мест, которые позволят развернуть автоматизацию бизнес-процессов страховщика и инновационное программное обеспечение, которое будет обеспечивать максимальную скорость реагирования на запросы клиента СК КРОНА.

Помимо новой системы CRM и максимальной автоматизации процессов, руководство СК КРОНА планирует внедрять ряд иншуртех-технологий в своей работе, что позволит проводить политику активной экспансии на страховом рынке в ближайшее время. По мнению генерального директора СК КРОНА Юлии Добренковой в ближайшие 5 лет лидерство на украинском рынке будут обеспечивать не размеры страховой компании, а именно мобильность и способность быстрого внедрения ИТ решений в бизнес-процессы.