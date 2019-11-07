Нужно ли ломбардам применять РРО

Ломбарды принадлежат к финансовым учреждениям и осуществляют свою деятельность в сфере предоставления финансовых услуг, в частности, предоставления средств в заем.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба в Днепропетровской области.

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Кто должен рассчитываться через РРО: субъекты, производящие расчеты в наличной и/или безналичной форме (с применением платежных карт, платежных чеков, жетонов и тому подобное) при продаже товаров (предоставлении услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также те, которые проводят операции по приему наличности для дальнейшего ее перевода.

Они должны также распечатывать соответствующие расчетные документы, подтверждающие выполнение расчетных операций.

Следовательно, субъект хозяйствования, осуществляющий свою деятельность в сфере предоставления финансовых услуг, в частности предоставления средств взаймы ломбардами, должен проводить расчетные операции с применением РРО.

Справка Finance.ua:

Украинцы чаще всего в ломбарды сдают изделия из драгоценных металлов, бытовую технику и электронику.

Срок залога разный в каждом ломбарде – 6, 14, 21 день.