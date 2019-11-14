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В Украине уменьшилось производство автомобилей

В Украине уменьшилось производство автомобилей

В октябре предприятия украинского автопрома произвели 913 ед. автотранспортных средств, что на 13% меньше, чем в сентябре.

Об этом сообщает Укравтопром.

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В прошлом месяце вся статистика по легковым авто была сформирована крупноузловой сборкой автомобилей марки Skoda на заводе Еврокар, где изготовили 802 автомобиля.

Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) увеличился с 1 шт. в сентябре до 30 шт. в октябре.

Производство автобусов относительно предыдущего месяца снизилось на 12% до 81 шт.

Всего с начала 2019 года в Украине было выпущено 6196 ед. автотранспортных средств, что на 6% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

С января украинский автопром произвел:

  • легковых автомобилей – 5381 шт. (+7%)
  • коммерческих – 111 шт. (-15%);
  • автобусов – 704 шт. (+4%).

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По материалам Finance.UA
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