Qatar Airways распродает билеты на малайзийские курорты

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Qatar Airways распродает билеты на рейсы из Киева на малайзийские курорты Лангкави и Бали по цене от €540 в обе стороны.
Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.
Условия акции:
Цены в обе стороны для вылетов из Киева:
Багаж: По билету эконом-класса можно перевозить ручную кладь (до 7 кг) и основной багаж, вес которого не должен превышать 30 кг.
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