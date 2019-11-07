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Qatar Airways распродает билеты на малайзийские курорты

Qatar Airways распродает билеты на малайзийские курорты

Qatar Airways распродает билеты на рейсы из Киева на малайзийские курорты Лангкави и Бали по цене от €540 в обе стороны.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

Условия акции:

  • забронировать билеты по специальному тарифу на маршрут Киев-Бали можно до 15 ноября, на маршрут Киев-Лангкави – до 30 ноября;
  • специальная цена действует на билеты до 31 марта 2020 года;
  • промо-цены не действуют с 20 декабря 2019 года по 12 января 2020 года.

Цены в обе стороны для вылетов из Киева:

  • Киев – Лангкави – от 14 500 грн (€540);
  • Киев – Бали – от 20 000 грн (€740).

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Багаж: По билету эконом-класса можно перевозить ручную кладь (до 7 кг) и основной багаж, вес которого не должен превышать 30 кг.

По материалам Finance.UA
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