Chrome «заклеймит» медленные сайты

В популярном интернет-браузере Chrome появятся «значки», предупреждающие о скорости загрузки тех или иных сайтов. Об этом компания Google заявила в своем официальном блоге.

«Скорость была одним из основных принципов Chrome с самого начала – мы постоянно работаем над тем, чтобы предоставить возможность пользователям мгновенно получать доступ к просматриваемым веб-страницам», – отметили разработчики браузера.

В интернет-браузере Firefox появилась возможность пересылать файлы.