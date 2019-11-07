Chrome «заклеймит» медленные сайты

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В популярном интернет-браузере Chrome появятся «значки», предупреждающие о скорости загрузки тех или иных сайтов. Об этом компания Google заявила в своем официальном блоге.
«Скорость была одним из основных принципов Chrome с самого начала – мы постоянно работаем над тем, чтобы предоставить возможность пользователям мгновенно получать доступ к просматриваемым веб-страницам», – отметили разработчики браузера.
В интернет-браузере Firefox появилась возможность пересылать файлы.
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