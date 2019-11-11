Названы регионы-лидеры Украины по евроинтеграции (инфографика)

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Больше всего предприятий с капиталом из стран Европейского Союза находится в Днепропетровской и Харьковской областях.
Об этом свидетельствуют результаты исследования “Евромапа Украины. Рейтинг европейской интеграции областей”.
Тройка лидеров по европейской интеграции: Львовщина, Ивано-Франковщина и Виннитчина.
Однако, как отмечается в исследовании, и их прогресс пока далек от желаемого уровня: они набрали чуть больше половины возможных баллов по каждому из индикаторов.
Южные и восточные области лидируют в ряде секторов. Так, Николаевщина заняла первое место по наращиванию экспорта на рынок ЕС. Донецкая и Луганская области возглавляют рейтинг по количеству проектов в рамках кредитной поддержки со стороны ЕБРР и ЕИБ, а Херсонская и Харьковская — по объемам финансирования таких проектов.
Исследование осуществлено аналитиками центра “Новая Европа” в сотрудничестве с Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции.
Рейтинг областей составлен по 34 индикаторами в 8 сферах, которые отражают динамику сближения отдельных регионов страны с ЕС.
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