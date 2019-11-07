Межбанк: как прошёл день после вчерашнего "застоя"

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе — межбанк сегодня отличался ростом объемов операций и активностью клиентов и полностью зависел от двух факторов – результатов аукциона по размещению ОВГЗ и ситуативных выходов клиентов и инвесторов с покупками/продажами доллара после вчерашнего “застоя” из-за выходного дня в США.

Результаты аукциона оказались отличными с точки зрения объемов размещения. Чиновники привлекут в бюджет в гривневом эквиваленте 10,897 млрд гривен (в том числе на $304 млн и на 3,42 млрд в гривне). Завтра по этому аукциону необходимо рассчитаться, и инвесторы уже с сегодняшнего дня активно продавали валюту на межбанке.

Кроме этого, после вчерашней “спячки по доллару” сегодня практически проснулись все крупные клиенты со своими покупками/продажами валюты по своей внешнеэкономической деятельности.

Все это отражалось на поведении котировок в течение дня, а излишек предложения доллара активно скупал Нацбанк через Matching. Именно выкуп валюты регулятором и крупные покупки импортеров, отложенные со вчера на сегодня – и удержали доллар от существенного проседания во вторник.

Ход торгов:

С самого начала торговой сессии предложение превышало спрос и с утренних 24,48/24,52 гривен за доллар курс просел до 24,455/24,48 к 11 часам. НБУ начал выходить на торги с выкупом излишка доллара и к 12:00 котировки ненадолго остановились на отметке 24,445/24,47. В этих же пределах скупались и основные покупатели валюты-импортеры. Они “боялись”, что регулятор скупит все предложение доллара, и решили не рисковать. Как только НБУ и крупные покупатели закрыли свои сделки – доллар пошел дальше вниз. В 13:00 курс находился в пределах 24,44/24,465 гривен, а после обеда – плавно снизился до 24,435/24,46 гривен к 15:00 и до 24,415/24,44 к концу торговой сессии. Основные продажи валюты по результатам аукциона по размещению ОВГЗ состоятся завтра и это дает неплохие шансы по перспективам гривны на среду.

Главные события 12 ноября на межбанке:

1) Доллар подешевел с утренних 24,48/24,52 гривен до 24,415/24,44 к завершению сессии;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но активно скупался через Matching. По разным оценкам купил регулятор до $35-60 млн;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,4634 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 13 ноября составил 24,461896.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,43 / 24,46

евро – 26,92 / 26,94

российский рубль – 0,3818 / 0,3823

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1011 / 1,1012

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