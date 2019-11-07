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КМДА представила проект столичного бюджета-2020

КМДА представила проект столичного бюджета-2020

Прогнозируемый бюджет Киева на 2020 год составляет 57 млрд 991 млн гривен.

Об этом сообщил на заседании Киевской городской государственной администрации директор Департамента финансов Владимир Репик во время презентации проекта столичного бюджета на следующий год.

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Он отметил, что финансирование отрасли образования увеличено на 16%, на 6% – жилищно-коммунального и на 15% – дорожно-транспортного хозяйства.

По общему фонду доходы проекта бюджета составляют 52 млрд 832 млн грн, по специальному – 5 млрд 158 млн.

На расходы направят 57 млрд 991 млн грн:

  • на образование – 21 млрд 633 млн (37% в структуре бюджета);
  • здравоохранение – 6 млрд 717 млн (12%);
  • социальная защита – 4 млрд 443 млн (8%);
  • ЖКХ – 6 млрд 766 млн (12%);
  • транспорт и дорожное хозяйство – 10 млрд 185 млн (17%);
  • культура – 1 млрд 633 млн (3%);
  • другие меры по экономической деятельности – 1 млрд 56 млн (2%);
  • другое – 5 млрд 545 млн (9%).

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По материалам Finance.UA
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