КМДА представила проект столичного бюджета-2020

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Прогнозируемый бюджет Киева на 2020 год составляет 57 млрд 991 млн гривен.
Об этом сообщил на заседании Киевской городской государственной администрации директор Департамента финансов Владимир Репик во время презентации проекта столичного бюджета на следующий год.
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Он отметил, что финансирование отрасли образования увеличено на 16%, на 6% – жилищно-коммунального и на 15% – дорожно-транспортного хозяйства.
По общему фонду доходы проекта бюджета составляют 52 млрд 832 млн грн, по специальному – 5 млрд 158 млн.
На расходы направят 57 млрд 991 млн грн:
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