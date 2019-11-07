Instagram запустил собственный видеосервис наподобие TikTok

Социальная сеть Instagram выпустила аналог китайского сервиса TikTok для бразильских пользователей. Новая функция в Stories позволяет записывать 15-секундные ролики, накладывая на них музыку и эффекты, пишет Forbes.

При создании роликов пользователи Instagram смогут заимствовать музыку из других видео, как и в TikTok. Например, найти аудио по хештегу или выбрать из коллекции Facebook. Готовыми видео можно будет делиться со всеми подписчиками, “лучшими друзьями” или в публичном разделе. Самые популярные ролики будут отображаться в специальной вкладке.

«Я думаю, что Musically и сам TikTok заслуживают похвалы за популяризацию этого формата», – отметил директор по продукту Instagram Робби Стейн. TechCrunch пишет, что почти то же самое основатель Instagram Кевин Систром говорил о Snapchat перед тем, как его соцсеть запустила формат Stories.

«Нет двух одинаковых продуктов. В конце концов обмен видео с музыкой – достаточно универсальная идея, и мы думаем, что в ее использовании может быть заинтересован каждый. Основное внимание мы уделили тому, как сделать этот формат уникальнным по-своему», – добавил Стейн.

Год назад сервис по типу TikTok запустила компания Facebook, которая владеет Instagram. Корпорация создала приложение Lasso, где пользователи могут записывать песни под фонограмму и обмениваться 15-секундными роликами. Авторизоваться в Lasso можно через Instagram или Facebook.

В октябре этого года Bloomberg со ссылкой на данные сервиса аналитики мобильных приложений Sensor Tower сообщил, что с момента запуска TikTok скачали 1,45 млрд раз.