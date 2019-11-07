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Для безопасности на дорогах создадут 270 развязок - Криклий

Для безопасности на дорогах создадут 270 развязок - Криклий

Министерство инфраструктуры планирует позаботиться о мерах снижения аварийности на дорогах, в частности, планируется 270 развязок, создание 1600 пешеходных переходов.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время презентации на железнодорожном вокзале Харькова «To do list» – изменений, которые планируется внедрить в сфере инфраструктуры и транспорта до конца 2019 года, в течение 2020 и последующих 5 лет.

“Чтобы сохранить человеческие жизни, Министерство инфраструктуры планирует запретить для перевозки пассажиров использование переоборудованных автобусов; транспортных средств, которые не оборудованы ремнями безопасности (кроме городских маршрутов); а контроль за соблюдением рабочего времени водителями будут обеспечивать автоматические устройства”, – подчеркнул Владислав Криклий.

По словам министра, увеличение в 2020 году финансирования программы безопасности на дорогах позволит обеспечить создание и установку: около 1600 пешеходных переходов и освещения на 1500 пешеходных переходах; 90 светофоров с табло, которые измеряют скорость движения перед въездом в населенные пункты, и 35 светофоров на нерегулируемых пешеходных переходах для дорог с интенсивным движением; – средства принудительного снижения скорости движения на 42 объектах; 440 объектов с разметкой со светоотражающим элементом; 270 развязок кольцевого типа; 31 амортизационный отбойник; закупку 200 единиц специальной аварийно-спасательной техники для ГСЧС.

По материалам УКРИНФОРМ
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