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Перекрытие Северного моста перенесли

Перекрытие Северного моста перенесли

Как сообщает «Киевавтодор», ремонт дорожного покрытия проведут на мосту 13 ноября с 8:00 до 17:00. Дорожники будут работать на полосах, следующих в направлении левого берега.

Основные работы планируют выполнить до вечернего часа пик, чтобы не провоцировать заторы.

Ранее мэр Киева показал работы на Шулявском путепроводе.

В Киеве на Русановке открыли обновленный стадион «Русановец». Его реконструкцию начали в 2018 году.

Как отмечал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью «Хмарочосу», открытие четвертой линии метро — «перспектива 5-7-10 лет».

После ремонта Борщаговского путепровода возобновил работу скоростной трамвай на Борщаговку в Киеве. Он не работал в течение трех месяцев.

Киевский метрополитен сообщил о самых загруженных линиях и станциях в 2019 году. Лидируют красная линия (132,245 млн пассажиров) и станция «Академгородок» (13,743 млн пассажиров).

По материалам ua.news
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