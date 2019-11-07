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Укрзализныця анонсировала открытие новых маршрутов

Укрзализныця анонсировала открытие новых маршрутов

Мининфраструктуры инициирует обновление подвижного состава “Укрзализныци”, повышение качества и безопасности грузовых и пассажирских перевозок, а также запуск новых внутренних и международных маршрутов.

Об этом сообщил Министр инфраструктуры Владислав Криклий во время представления «To do list» на следующие 5 лет.

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Министерство планирует в 2020 году приобрести для Укрзализныци 2000 грузовых и 26 пассажирских вагонов и электрифицировать 110 км пути для ускорения движения поездов.

После обновления подвижного состава планируют открыть новые маршруты.

В пределах Украины:

  • Ужгород – Херсон (через Николаев, Кривой Рог);
  • Запорожье – Ивано-Франковск (через Днепр);
  • Запорожье – Черновцы;
  • Киев – Ковель;
  • Киев – Запорожье (через Кривой Рог);
  • Лисичанск – Одесса;
  • Киев – Николаев – Херсон.

В международном сообщении:

  • маршруты в Польшу;
  • присоединение к поезду 4 столиц – 5 столицы (Таллинн);
  • Львов – Минск через Ковель, Брест;
  • Гомель – Киев.

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По материалам Finance.UA
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