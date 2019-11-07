Укрзализныця анонсировала открытие новых маршрутов

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Мининфраструктуры инициирует обновление подвижного состава “Укрзализныци”, повышение качества и безопасности грузовых и пассажирских перевозок, а также запуск новых внутренних и международных маршрутов.
Об этом сообщил Министр инфраструктуры Владислав Криклий во время представления «To do list» на следующие 5 лет.
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Министерство планирует в 2020 году приобрести для Укрзализныци 2000 грузовых и 26 пассажирских вагонов и электрифицировать 110 км пути для ускорения движения поездов.
После обновления подвижного состава планируют открыть новые маршруты.
В пределах Украины:
В международном сообщении:
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