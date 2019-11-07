Укрзализныця анонсировала открытие новых маршрутов

Мининфраструктуры инициирует обновление подвижного состава “Укрзализныци”, повышение качества и безопасности грузовых и пассажирских перевозок, а также запуск новых внутренних и международных маршрутов.

Об этом сообщил Министр инфраструктуры Владислав Криклий во время представления «To do list» на следующие 5 лет.

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Министерство планирует в 2020 году приобрести для Укрзализныци 2000 грузовых и 26 пассажирских вагонов и электрифицировать 110 км пути для ускорения движения поездов.

После обновления подвижного состава планируют открыть новые маршруты.

В пределах Украины:

Ужгород – Херсон (через Николаев, Кривой Рог);

Запорожье – Ивано-Франковск (через Днепр);

Запорожье – Черновцы;

Киев – Ковель;

Киев – Запорожье (через Кривой Рог);

Лисичанск – Одесса;

Киев – Николаев – Херсон.

В международном сообщении:

маршруты в Польшу;

присоединение к поезду 4 столиц – 5 столицы (Таллинн);

Львов – Минск через Ковель, Брест;

Гомель – Киев.

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