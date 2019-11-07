Австралия впервые получила более 50% электроэнергии из возобновляемых источников

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Австралия обладает огромными ресурсами возобновляемой энергетики, однако пока полагается на уголь в выработке электричества. Однако на прошлой неделе главная энергосистема страны в течение короткого периода времени получала более 50% энергии от солнца, ветра и воды. Об этом пишет The Guardian.
Исторический момент пришелся на прошлую среду, на 11 часов 50 минут по местному времени. В этот момент ВИЭ обеспечили 50,2% потребления электроэнергии в пяти штатах – Квинсленде, Новом Южном Уэльсе, Виктории, Южной Австралии и Тасмании.
Солнечная энергия на крышах обеспечила 23,7% всей потребности в электроэнергии, ветер – 15,7%, большие солнечные электростанции – на 8,8%, гидроэнергетика – на 1,9%.
В то же время уголь оставался самым большим поставщиком электроэнергии в сети: электростанции, работающие на черном угле, производили 35,7%, а заводы на буром угле – 13,5%.
Зафиксировать рекорд удалось благодаря онлайн-инструменту OpenNEM, который контролирует состояние энергосистемы в режиме реального времени. Он же показал, что рекордная доля ВИЭ продержалась только 10 минут.
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