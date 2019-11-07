В НБУ хотят создать информационный портал для бизнеса

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Национальный банк Украины планирует запустить в работу платформу, на которой будет размещена информация о дешевых кредитах для представителей малого и среднего бизнеса.
“У нас есть план по созданию единого портала для бизнеса. На нем будет размещена актуальная информация о действующих программах кредитования для предпринимателей. Это позволит бизнесменам активнее пользоваться услугами кредитования, а банкам – выдавать больше займов”, – говорится в заявлении первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой.
По словам чиновницы, над реализацией проекта НБУ работает вместе с Министерством развития экономики.
Напомним, ранее издание “Комментарии” сообщало, что окончание десятилетнего газового соглашения между Украиной и РФ негативно повлияет на украинскую инфляцию, но не подорвет экономическую стабильность. Об этом рассказал порталу “Комментарии” заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.
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