Зеленский подписал изменения к Таможенному кодексу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины” № 202-IX.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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“Закон вносит изменения в Таможенный кодекс Украины, в частности, дает определение терминов: «контрафактные товары», «пиратские товары», «товары, подозреваемые в нарушении права интеллектуальной собственности»”, – говорится в сообщении.

Закон имеет целью приближение таможенного законодательства Украины в сфере защиты интеллектуальной собственности к стандартам и практике Европейского Союза, что является обязательством нашего государства в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Что даст реализация закона:

усилит борьбу с контрафактными товарами;

ускорит перемещение через таможенную границу Украины и таможенное оформление оригинальных товаров;

будет способствовать развитию международной торговли и повышению инвестиционной привлекательности Украины.

Что предусматривает документ:

меры по содействию защите прав интеллектуальной собственности не применяются к оригинальным товарам, то есть товарам, которые были изготовлены с согласия правообладателя, или товарам, изготовленным лицом, уполномоченным правообладателем на производство определенного количества товаров, в частности если их количество превышает обусловленное между этим лицом и Правообладателем.

Кроме того, закон устанавливает особенности приостановления таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Справка Finance.ua:

20 сентября Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №1230.