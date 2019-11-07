Зеленский подписал изменения к Таможенному кодексу

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины” № 202-IX.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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“Закон вносит изменения в Таможенный кодекс Украины, в частности, дает определение терминов: «контрафактные товары», «пиратские товары», «товары, подозреваемые в нарушении права интеллектуальной собственности»”, – говорится в сообщении.
Закон имеет целью приближение таможенного законодательства Украины в сфере защиты интеллектуальной собственности к стандартам и практике Европейского Союза, что является обязательством нашего государства в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Что даст реализация закона:
Что предусматривает документ:
Кроме того, закон устанавливает особенности приостановления таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.
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