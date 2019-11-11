Правила получения монетизированных субсидий

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Начиная с ноября 2019 года украинцы стали получать квитанции на оплату коммунальных услуг с полным размером платежа – без учета льгот и субсидий.
Об этом сообщает Министерство социальной политики.
Новый механизм начисления льгот:
Рассчитанные суммы льгот будут перечисляться АО «Ощадбанк» для дальнейшего проведения им расчетов с поставщиками услуг за каждого конкретного льготника (безналичная форма).
Как ранее писал Finance.ua, в Киевской области за октябрь 2019 года домохозяйства получили 62 млн грн льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги, а тем временем в Киеве количество субсидиантов уменьшилась в два раза.
Кто может лишиться права на субсидию:
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