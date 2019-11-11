Правила получения монетизированных субсидий

Начиная с ноября 2019 года украинцы стали получать квитанции на оплату коммунальных услуг с полным размером платежа – без учета льгот и субсидий.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Новый механизм начисления льгот:

Отныне льгота предоставляется в денежной форме органами социальной защиты населения.

Рассчитанные суммы льгот будут перечисляться АО «Ощадбанк» для дальнейшего проведения им расчетов с поставщиками услуг за каждого конкретного льготника (безналичная форма).

Льготникам, которые подали заявление в орган социальной защиты населения на получение льготы наличными, выплата будет производиться в наличной форме через банк или по почте.

При получении наличных необходимо уплатить потребленные услуги полностью.

Как ранее писал Finance.ua, в Киевской области за октябрь 2019 года домохозяйства получили 62 млн грн льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги, а тем временем в Киеве количество субсидиантов уменьшилась в два раза.

Мои Fiнансы:

Кто может лишиться права на субсидию:

Если отапливаемая площадь жилого помещения превышает 120 кв. м для квартир во многоквартирном доме, 200 кв. м для индивидуальных домов.