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Правила получения монетизированных субсидий

Правила получения монетизированных субсидий

Начиная с ноября 2019 года украинцы стали получать квитанции на оплату коммунальных услуг с полным размером платежа – без учета льгот и субсидий.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Новый механизм начисления льгот:

  • Отныне льгота предоставляется в денежной форме органами социальной защиты населения.

Рассчитанные суммы льгот будут перечисляться АО «Ощадбанк» для дальнейшего проведения им расчетов с поставщиками услуг за каждого конкретного льготника (безналичная форма).

  • Льготникам, которые подали заявление в орган социальной защиты населения на получение льготы наличными, выплата будет производиться в наличной форме через банк или по почте.
  • При получении наличных необходимо уплатить потребленные услуги полностью.

Как ранее писал Finance.ua, в Киевской области за октябрь 2019 года домохозяйства получили 62 млн грн льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги, а тем временем в Киеве количество субсидиантов уменьшилась в два раза.

Мои Fiнансы:

Кто может лишиться права на субсидию:

  • Если отапливаемая площадь жилого помещения превышает 120 кв. м для квартир во многоквартирном доме, 200 кв. м для индивидуальных домов.
  • Если кто-либо из субсидиантов имеет в собственности транспортное средство, подлежащее госрегистрации и с даты выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда).

Как сэкономить на коммуналке

По материалам Finance.UA
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