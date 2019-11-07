SkyUp открывает новый маршрут в итальянский Бари: билеты от 1694 грн

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Со следующего года украинский лоукост SkyUp запускает новое летнее направление – в итальянский город Бари, находяшийся на побережье Адриатического моря.
Об этом авиакомпания сообщает на странице в FACEBOOK.
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Стоимость билета в один конец без багажа:
Расписание:
Билеты уже на www.skyup.aero.
Отмечается, что цена актуальна на момент публикации.
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