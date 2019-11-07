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SkyUp открывает новый маршрут в итальянский Бари: билеты от 1694 грн

SkyUp открывает новый маршрут в итальянский Бари: билеты от 1694 грн

Со следующего года украинский лоукост SkyUp запускает новое летнее направление – в итальянский город Бари, находяшийся на побережье Адриатического моря.

Об этом авиакомпания сообщает на странице в FACEBOOK.

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Стоимость билета в один конец без багажа:

  • Киев – Бари – от 1694 грн;
  • Бари – Киев – от 1766 грн.

Расписание:

  • с 30.03.20 по 24.10.20 – по понедельникам и пятницам.

Билеты уже на www.skyup.aero.

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Отмечается, что цена актуальна на момент публикации.

По материалам Finance.UA
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