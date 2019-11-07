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Рада назначила Шапрана новым членом Совета НБУ

Рада назначила Шапрана новым членом Совета НБУ

Верховная Рада Украины на заседании 12 ноября назначила Виталия Шапрана новым членом Совета Национального банка.

За соответствующее решение проголосовали 268 нардепов.

Рада назначила Шапрана членом Совета Национального банка Украины сроком до 7 июля 2021 года.

Согласно пояснительной записке, в данном случае члена Совета Нацбанка назначают на период до конца полномочий выбывшего члена.

Постановление вступает в силу в день принятия.

Как сообщалось, совет НБУ на заседании 22 октября в связи с окончанием 26 октября полномочий главы совета Богдана Данилишина голосовал за продление его полномочий на срок до очередных выборов. По мнению Данилишина, такое решение было принято, тогда как другие члены совета считают иначе, указывая, что «за» проголосовало лишь четыре члена совета из восьми присутствующих, а для принятия решения необходимо большинство. В отсутствие полномочного главы совета его обязанности мог бы исполнять заместитель, однако после перехода Тимофея Милованова на работу в Кабмин эта должность в совете осталась вакантна.

По материалам Hubs
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