Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)

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“Спецтехноэкспорт”, входящая в состав ГК “Укроборонпром”, подписала контракт с Министерством внутренних дел Республики Перу по поставке многоцелевого транспортного самолета Ан-178.
Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.
Контрактом предусмотрены производство и поставка украинского самолета для нужд Национальной полиции Перу, предоставление пакета услуг по обучению, обслуживанию и расширенной гарантии.
Тендерное предложение компании “Спецтехноэкспорт” стало лучшим, опередив по итоговой оценке предложения основных конкурентов, среди которых были самолеты C27J от компании Leonardo (США-Италия) и CASA C-295 от Airbus (Испания).
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