Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)

“Спецтехноэкспорт”, входящая в состав ГК “Укроборонпром”, подписала контракт с Министерством внутренних дел Республики Перу по поставке многоцелевого транспортного самолета Ан-178.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

Контрактом предусмотрены производство и поставка украинского самолета для нужд Национальной полиции Перу, предоставление пакета услуг по обучению, обслуживанию и расширенной гарантии.

Тендерное предложение компании “Спецтехноэкспорт” стало лучшим, опередив по итоговой оценке предложения основных конкурентов, среди которых были самолеты C27J от компании Leonardo (США-Италия) и CASA C-295 от Airbus (Испания).