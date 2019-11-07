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Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)

Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)

“Спецтехноэкспорт”, входящая в состав ГК “Укроборонпром”, подписала контракт с Министерством внутренних дел Республики Перу по поставке многоцелевого транспортного самолета Ан-178.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

Контрактом предусмотрены производство и поставка украинского самолета для нужд Национальной полиции Перу, предоставление пакета услуг по обучению, обслуживанию и расширенной гарантии.

Тендерное предложение компании “Спецтехноэкспорт” стало лучшим, опередив по итоговой оценке предложения основных конкурентов, среди которых были самолеты C27J от компании Leonardo (США-Италия) и CASA C-295 от Airbus (Испания).

По материалам Економічна Правда
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