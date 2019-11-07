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В ноябре стоимость газа для населения увеличится на 14%

В ноябре стоимость газа для населения увеличится на 14%

Нафтогаз увеличил в ноябре стоимость газа для населения на 14,7% – до 4,899 тысячи гривен. Однако это самая низкая цена для ноября за последние четыре года.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

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Условия для тех, кто приобрел газ по предложению «Газовый запас»:

  • в этом месяце регулируемая цена газа оказалась выше, чем цена на условиях предложения от Нафтогаза “Газовый запас» (4874,42 грн за тысячу кубометров), поэтому потребители, которые воспользовались этим предложением, сэкономят свои средства;
  • если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, остаток средств вернется такому потребителю на его счет в полном объеме.

Самая низкая цена газа:

  • в этом месяце самой низкой оказалась цена Нафтогаза для коммерческих потребителей на условиях предоплаты.

Справка Finance.ua:

  • Цена газа для населения в Украине теперь определяется по формуле, которая отражает рыночные цены с двухмесячным отставанием. Формула содержится в постановлении КМУ от 03.04.2019 №293 и действует до конца 2019 года.
  • Для определения цены газа по ПСО Нафтогаз выбирает самый низкий уровень среди 4 определенных правительством вариантов – цены Нафтогаза для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже и цены по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года.

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По материалам Finance.UA
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