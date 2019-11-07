Межбанк: покупатели переключились на евро и рубль

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – межбанк сегодня не порадовал ни банки, ни клиентов, ни НБУ своими объемами, но все же сложился достаточно показательно с точки зрения поведения курса.

Из-за выходного понедельника в США (11 ноября – День Ветеранов) основной причиной падения статистики торгов ожидаемо стала работа валютного рынка по доллару на условиях ТОМ. Украинские клиенты “не любят” такой формат расчетов и поэтому перенесли основную часть сделок по этой валюте сразу на вторник.

В сочетании с завтрашним аукционом Минфина Украины по размещению гривневых и долларовых ОВГЗ – это существенно увеличит показатели статитики торговли на межбанке 12 ноября.

Сегодня же малообъемный рынок по доллару был интересен разве что спекулянтам, которые несколько раз пытались “разогреть” котировки в течении сессии. Это им удавалось слабо – покупатели “не велись” на такие действия любителей заработать на разницах в курсе и предпочитали переключить свое внимание на торги по евро и рублю.

Причем, если сессия по российской валюте прошла весьма сдержанно с максимальными лотами до 8-10 млн рублей и с достаточно узким кругом участников, то по евро – на рынке присутствовали фактически все как мелкие, так и крупные игроки.

Главная причина такого положения дел традиционна – в дни “замирания” торгов по доллару клиенты стараются закрыть свои сделки через евро, операции по которому проходили в режиме “день в день”. И большинство компаний, чтобы не терять темпа, необходимого для финансирования текущей хозяйственной деятельности – сегодня рассчитывались по контрактам именно в евровалюте. Основная часть общей статистики торгов сегодня – это либо сделки банков по доллару, которые они закрывали внутри (и продавец, и покупатель в одном банке), либо – операции клиентов на межбанке в евро.

Ход торгов:

На старте торговой сессии спекулянты сразу решили сыграть “вверх” и котировки доллара в первые минуты сессии находились на отметке 24,54/24,59 гривен за доллар (что было прилично выше пятничного закрытия 24,485/24,51).

“Поборовшись” в первые 30 минут сессии – уже к 11 часам доллар просел до уровня 24,51/24,54 гривен,а к 12:00 остановился на отметке 24,50/24,53.

Учитывая специфику торговли по доллару на ТОМе – уже к обеду основные сделки реальных покупателей и продавцов были завершены по 24,51/24,53. А покупатели в большинстве своем заключали свои сделки в евро и по рублю.

После обеда – на единичных сделках – спекулянты в начале опустили доллар до 24,50/24,52 к 16:00, а затем чуть придавили его к уровню 24,49/24,51 к завершению сессии.

Главные события 11 ноября на межбанке:

1) Доллар при работе по нему на условиях ТОМ снизился с утренних 24,54/24,59 гривен до 24,49/24,51 к завершению сессии;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,5089 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 12 ноября составил 24,511018.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,50 / 24,52

евро – 27,05 / 27,07

российский рубль – 0,3835 / 0,3839

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1032/ 1,1033

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке