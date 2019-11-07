Роботы станут разумными перед страхом смерти

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В современном мире роботы испытывают не больше чувств, чем камень, погруженный в новокаин. Однако, возможно, есть способ научить роботов чувствовать, уверены нейробиологи Кингсон Мэн и Антонио Дамасио. Для этого нужно просто создать робота, ощущающего опасность и понимающего угрозы собственному существованию. Затем ему останется только развить чувства, которые будут определять его поведение, необходимое для обеспечения выживания.
«Современным роботам не хватает чувств, — пишут Мэн и Дамасио в своей статье, опубликованной в Nature Machine Intelligence. — Они не могут определять состояние своих внутренних процессов в ментальном пространстве». Ученые предложили способ наделения машин (таких как роботы или человекоподобные андроиды) «искусственным эквивалентом чувств».
По сути, роботов следует заставить соблюдать биологический принцип гомеостаза — привить им желание выживать. Осознание искусственным интеллектом своих внутренних процессов в рамках выживания равносильно роботизированной версии чувств. Кингсон Мэн и Антонио Дамасио уверены, что чувства не только дадут роботам подобие инстинкта самосохранения, но и позволят искусственному интеллекту более точно имитировать интеллект человека.
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