Импортный газ в октябре подорожал

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В октябре средняя цена импортного газа составляла 199,5133 доллара или 4988,4620 грн за 1 тысячу кубометров.
Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Читайте также: Цена газа для населения за последние семь месяцев сократилось на 35% – Герус
Как отмечают в Минэкономразвития, средняя стоимость импортного газа была рассчитана Государственной фискальной службой Украины в процессе его таможенного оформления.
Как выросла средняя цена в октябре:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Обязательные кассовые аппараты: придумали еще одно новшество для айтишников2 ч. назад - 2066 10
Маркарова рассказала, как за 4 года уменьшить госдолг Украины до 40% ВВП4 ч. назад - 1190 8
Нефедов анонсировал увеличение зарплат на таможне6 ч. назад - 754 7
Как снизить цену на электричество для промышленности на 15-20%8 ч. назад - 781 6
"Отвечал за выдачу воды": в НБУ прояснили детали громкого коррупционного скандала2 ч. назад - 1024 4
Кто должен проходить обязательный медосмотр8 ч. назад - 5935
Эксперт объяснил, на какое повышение пенсий рассчитывать украинцам в 2020 гВчера, 20:07 - 2403
Обязательные кассовые аппараты: придумали еще одно новшество для айтишников2 ч. назад - 2066 10
Межбанк: у спекулянтов появляется отличный шанс покачать курс5 ч. назад - 1936
В итальянском городе Каммарата предлагают бесплатное жильеВчера, 17:54 - 1555
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)4 ч. назад - 135
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)07.11.2019, 12:10 - 1482 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2254
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 3484
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 2106