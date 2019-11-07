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Импортный газ в октябре подорожал

Импортный газ в октябре подорожал

В октябре средняя цена импортного газа составляла 199,5133 доллара или 4988,4620 грн за 1 тысячу кубометров.

Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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Как отмечают в Минэкономразвития, средняя стоимость импортного газа была рассчитана Государственной фискальной службой Украины в процессе его таможенного оформления.

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Как выросла средняя цена в октябре:

  • в долларовом эквиваленте цена увеличилась на 14,2% по сравнению с сентябрем – тогда она составляла 174,6862 доллара за 1 тысячу кубометров;
  • в гривневом эквиваленте стоимость выросла на 16,8% по сравнению с предыдущим месяцем – тогда она была на уровне 4272,7604 грн за 1 тысячу кубометров.

Справка Finance.ua:

  • «Нафтогаз» с 1 ноября повысил цену на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования до 5 861,00 – 6 463,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).
По материалам Finance.UA
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