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Обязательные кассовые аппараты: придумали еще одно новшество для айтишников

Обязательные кассовые аппараты: придумали еще одно новшество для айтишников

В Украине собираются обязать использовать кассовые аппараты даже тех физлиц-предпринимателей, которые не работают с наличкой. Например, сотрудников IT-сферы.

Об этом сообщил руководитель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов в эфире “24 канала”.

“Что касается третьей группы: действительно, на сегодняшний день, по тем нормам, которые есть в законе в случае перечисления с банковского счета на банковский счет надо применять РРО (регистраторы расчетных операций – Ред.)”, – сказал Верланов.

По словам руководителя ГНС, если предпринимателю через терминал перевели какую-то сумму (например, 1000 гривен), то эту операцию нужно будет фискализировать. “Кассовый чек выпускается в электронной форме. Отправлять его никуда не нужно. Нужно будет просто фискализировать эту операцию”, – сказал Верланов.

В Украине с 19 апреля 2020 года изменятся правила для бизнеса. В частности, ФЛП, использующие электронные кассовые аппараты, будут обязаны хранить данные о продажах определенный срок.

Нардеп от фракции “Слуга народа”, заместитель главы комитета Верховной Рады по экономическому развитию Роксолана Пидласа заверила, что ФЛП не пострадают от нововведений, касающихся кассовых аппаратов.

В Кабинете министров Украины предложили запретить оформление сотрудников как физических лиц-предпринимателей (ФЛП). По мнению авторов идеи — Министерства социальной политики, такая практика используется многими работодателями в качестве легальной схемы уменьшения налогов.

По материалам Обозреватель
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