В Сети показали грузовичок, который хотел выпускать ЗАЗ

Запорожский автомобилестроительный завод известен своими легковыми автомобилями. Но там в свое время разработали даже семейство легких коммерческих автомобилей. В него входил бортовой грузовичок ЗАЗ-970 «Тoчилo».

ЗАЗ-970 появился в 1961 году. Свое прозвище он получил за своеобразную форму передка. Потом в Запорожье сделали несколько модификаций этой модели, в том числе цельнометаллический фургон с несущим кузовом и полноприводный грузопассажирский автомобиль.



«Точило» оснащалось двигателем воздушного охлаждения мощностью 27 л.с., который работал вместе с 4-ступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость достигала 75 км/ч. Его грузоподъемность нам не известна, но у версии ЗАЗ-970Б она составляла 350 кг.