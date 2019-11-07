В Сети показали грузовичок, который хотел выпускать ЗАЗ

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Запорожский автомобилестроительный завод известен своими легковыми автомобилями. Но там в свое время разработали даже семейство легких коммерческих автомобилей. В него входил бортовой грузовичок ЗАЗ-970 «Тoчилo».
ЗАЗ-970 появился в 1961 году. Свое прозвище он получил за своеобразную форму передка. Потом в Запорожье сделали несколько модификаций этой модели, в том числе цельнометаллический фургон с несущим кузовом и полноприводный грузопассажирский автомобиль.
«Точило» оснащалось двигателем воздушного охлаждения мощностью 27 л.с., который работал вместе с 4-ступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость достигала 75 км/ч. Его грузоподъемность нам не известна, но у версии ЗАЗ-970Б она составляла 350 кг.
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