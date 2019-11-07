0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 250 0

В Сети показали грузовичок, который хотел выпускать ЗАЗ

В Сети показали грузовичок, который хотел выпускать ЗАЗ

Запорожский автомобилестроительный завод известен своими легковыми автомобилями. Но там в свое время разработали даже семейство легких коммерческих автомобилей. В него входил бортовой грузовичок ЗАЗ-970 «Тoчилo».

ЗАЗ-970 появился в 1961 году. Свое прозвище он получил за своеобразную форму передка. Потом в Запорожье сделали несколько модификаций этой модели, в том числе цельнометаллический фургон с несущим кузовом и полноприводный грузопассажирский автомобиль.

«Точило» оснащалось двигателем воздушного охлаждения мощностью 27 л.с., который работал вместе с 4-ступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость достигала 75 км/ч. Его грузоподъемность нам не известна, но у версии ЗАЗ-970Б она составляла 350 кг.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.