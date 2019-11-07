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Нацбанк за неделю купил на межбанке $372 млн

Нацбанк за неделю купил на межбанке $372 млн

Интервенции Национального банка по покупке валюты на межбанковском валютном рынке с 4 по 8 ноября составили $372 млн, что на $215,1 млн больше, чем неделей ранее.

Об этом говорится в данных НБУ.

Из них $30 млн Нацбанк купил в ходе интервенций по наилучшей цене, а $342 млн — интервенций по единому курсу.

Участники рынка отмечают, что почти вся выкупленная валюта пришлась на четверг 7 ноября.

При этом Нацбанк не продавал валюту уже третью неделю подряд.

В целом с начала года НБУ купил на межбанке валюты на $4,983 млрд и продал на $479 млн. Чистая покупка валюты составила $4,504 млрд.

C 28 октября по 1 ноября НБУ купил на межбанке $156,9 млн.

По материалам Финансовый клуб
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