Нацбанк за неделю купил на межбанке $372 млн

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Интервенции Национального банка по покупке валюты на межбанковском валютном рынке с 4 по 8 ноября составили $372 млн, что на $215,1 млн больше, чем неделей ранее.
Об этом говорится в данных НБУ.
Из них $30 млн Нацбанк купил в ходе интервенций по наилучшей цене, а $342 млн — интервенций по единому курсу.
Участники рынка отмечают, что почти вся выкупленная валюта пришлась на четверг 7 ноября.
При этом Нацбанк не продавал валюту уже третью неделю подряд.
В целом с начала года НБУ купил на межбанке валюты на $4,983 млрд и продал на $479 млн. Чистая покупка валюты составила $4,504 млрд.
C 28 октября по 1 ноября НБУ купил на межбанке $156,9 млн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как действовать при ДТПВчера, 08:11 - 5027 6
В Украине аренда паев вдвое дороже, чем в странах ЕСВчера, 08:02 - 2462 5
В следующем году зарплаты педагогов вырастут на 9%Вчера, 11:00 - 2064 4
Как снизить цену на электричество для промышленности на 15-20%2 ч. назад - 353 3
Илон Маск сообщил, когда появится город на Марсе7 ч. назад - 572 3
Сколько денег перечисляли в Украину из-за границы в 2014-2019 (инфографика)Вчера, 14:00 - 6236 1
В следующем году зарплаты педагогов вырастут на 9%Вчера, 11:00 - 2064 4
Кто должен проходить обязательный медосмотр2 ч. назад - 1625
Эксперт объяснил, на какое повышение пенсий рассчитывать украинцам в 2020 гВчера, 20:07 - 1475
Пассажиропоток аэропорта Борисполь в октябре превысил результат за весь 2018 годВчера, 13:06 - 1295
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)07.11.2019, 12:10 - 1393 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2233
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 3435
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 2084
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 3061 1