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Должников за коммуналку могут не выпустить за границу - КГГА

Должников за коммуналку могут не выпустить за границу - КГГА

Если вы не оплатили коммуналку, то суд может наложить арест на имущество и запретить вам выезд из страны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

“Около 5% потребителей столицы (около 50 тысяч лицевых счетов) имеют значительную задолженность по всем видам жилищно-коммунальных услуг. По некоторым лицевым счетам долги достигают сотен тысяч гривен, а люди отказываются заключать договор реструктуризации суммы долга. Мы пытаемся решить вопрос в досудебном порядке, но если уж дело дошло до суда, то последствием для потребителя может стать арест имущества и запрет выезда за границу”, – заявил гендиректор “Центра коммунального сервиса” Андрей Щербина.

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Если есть долг за коммуналку – по решению суда (кроме основного долга) начисляется 3% годовых за каждую услугу. Должник также должен оплатить судебные расходы в размере 1,9 тыс. грн.

Как взыскивают долги – это происходит в принудительном порядке путем списания средств со счетов потребителя.

Если средств на уплату нет – взыскание безотлагательно обращается на имущество при условии превышения суммы долга 83,46 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

  • 17 октября был принят законопроект №1231 о верификации и мониторинге государственных выплат, по которым будут проверять достоверность информации для назначения, начисления и/или осуществления госвыплат.
По материалам Finance.UA
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