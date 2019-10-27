Geely показала новый кроссовер Icon (фото)

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Китайская компания Geely официально представила свой новый кроссовер Geely Icon. Он создан при помощи дизайнеров и инженеров Volvo.
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Концепт кроссовера Geely Icon показали ещё в прошлом году. Серийная версия от него не сильно отличается. Например, у серийной версии есть стандартные боковые зеркала, в то время как у концепта были камеры заднего вида.
Icon построен на модульной платформе BMA. Он получил футуристический дизайн кузова и современный салон.
Длина кроссовера составляет 4350 мм, ширина – 1810 мм, высота – 1615 мм, а колесная база – 2640 мм. То есть он является компактным SUV.
Под капотом располагается трехцилиндровый 1,5 л турбодвигатель мощностью 177 л.с. (132 кВт), который работает вместе с 7-ступенчатым роботом.
Роль приборной панели выполняет 10,25-дюймовый сенсорный дисплей. Ещё один такой же дисплей обеспечивает работу информационно-развлекательной системы.
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