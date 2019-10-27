Почему украинцы уменьшили объем вкладов - объяснение НБУ

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Объем вкладов населения в банках сократился из-за решения суда по ПриватБанку и покупки населением государственных ценных бумаг.
Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время брифинга.
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“Некоторые банки начали предлагать клиентам приобретать государственные ценные бумаги, поэтому часть депозитов туда перетекает. Во-вторых, мы имели негативный момент с ПриватБанком, когда суд принял решение не в пользу государства и там был промежуток времени, когда был отток, который затем стабилизировался” – отметила Рожкова.
По ее словам, в целом, угрожающих тенденций в банковской системе НБУ не наблюдает.
“Мы не видим сейчас каких-либо признаков негативных событий. В целом, с начала года, вклады населения в гривне выросли где-то на 12%, валюта – было сокращение, затем оно прекратилось, а сейчас – колеблется, то в плюс, то в минус. В целом мы можем говорить, что вклады возвращаются в банки”, – добавила чиновница.
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