Всемирный банк приобретет часть Укргазбанка в ближайшее время - Рожкова

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Международная финансовая корпорация из группы Всемирного банка планирует в ближайшее время войти в капитал государственного Укргазбанка.
Об этом заявила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.
“Минфин работает на сегодняшний день с IFC относительно вхождения в капитал Укргазбанка. Это действительно событие, которое должно состояться в ближайшее время. Это будет первая сделка и первый реализованный шаг в сокращении государством своей доли в банковском секторе”, – подчеркнула Рожкова.
По ее словам, государство также работает над тем, чтобы привлечь частных инвесторов в остальные три государственных банка.
В частности, для того, чтобы привлечь инвесторов в Ощадбанк нужно, чтобы этот банк вошел в систему гарантирования вкладов физических лиц.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стоимость электроэнергии для населения предлагают увеличить на 90%5 ч. назад - 4988 15
Андрей Зинченко: предусматривались ли монеты номиналом 1 грн законодательством? Вопрос не риторическийВчера, 10:30 - 690 10
Отопление подключили в 92% домов украинцев2 ч. назад - 70 5
Глава Ripple спрогнозировал полное обесценивание 99% криптовалютВчера, 13:21 - 3925 3
В столице изменились правила дорожного движения на 10 перекрестках5 ч. назад - 818 2
Стоимость электроэнергии для населения предлагают увеличить на 90%5 ч. назад - 4988 15
Skoda представила новую Octavia (видео)15 ч. назад - 1662
Джек Ма: банкам будет все сложнее2 ч. назад - 1084
lifecell запускает поддержку eSIM: стартовый пакет 150 грн5 ч. назад - 1028 1
Реальный прожиточный минимум в Украине больше пенсий в два раза - экономистВчера, 21:03 - 1016 1
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)Вчера, 12:10 - 685 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2153
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 3242
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1999
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2953 1