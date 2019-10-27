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Всемирный банк приобретет часть Укргазбанка в ближайшее время - Рожкова

Всемирный банк приобретет часть Укргазбанка в ближайшее время - Рожкова

Международная финансовая корпорация из группы Всемирного банка планирует в ближайшее время войти в капитал государственного Укргазбанка.

Об этом заявила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

“Минфин работает на сегодняшний день с IFC относительно вхождения в капитал Укргазбанка. Это действительно событие, которое должно состояться в ближайшее время. Это будет первая сделка и первый реализованный шаг в сокращении государством своей доли в банковском секторе”, – подчеркнула Рожкова.

По ее словам, государство также работает над тем, чтобы привлечь частных инвесторов в остальные три государственных банка.

В частности, для того, чтобы привлечь инвесторов в Ощадбанк нужно, чтобы этот банк вошел в систему гарантирования вкладов физических лиц.

По материалам Економічна Правда
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