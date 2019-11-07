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Airbnb будет проверять каждую недвижимость на платформе

Airbnb будет проверять каждую недвижимость на платформе

В онлайн-сервисе по размещению, поиску и краткосрочной аренде жилья по всему миру Airbnb заявили, что проверят каждую собственность на своей платформе после того, как Vice News сообщила о ряде ложных или вводящих в заблуждение списков недвижимости, размещенных на сайте аренды.

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Директор Airbnb Брайан Чески пообещал, что на платформе проверят каждую недвижимость до декабря 2020 года. Таким образом, впервые Airbnb, запущенный в 2008 году, пообещал проверить каждый дом, продвигаемый на его платформе.

Чески также пообещал также возместить гостям всю стоимость их бронирования, если размещение не соответствует стандартам и если компания не может найти другую недвижимость и запустить телефонную линию, чтобы «любой мог позвонить нам в любое время, в любой точке мира и связаться с реальным человеком».

По материалам hromadske.tv
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