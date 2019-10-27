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Отопление подключили в 92% домов украинцев

Отопление подключили в 92% домов украинцев

В Украине с начала отопительного сезона подключили к отоплению 92,5% жилых домов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства развития общин и территорий.

“8 ноября к отоплению подключено 92,5% жилых домов и 97,2% объектов социальной сферы. В Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черкасской областях отапливаются 100% объектов социального и жилищного фондов”, – указали в министерстве.

Как отмечается, 100% объектов социальной сферы уже отапливается в Житомирской, Николаевской и Сумской областях, 99,9% – в Киеве, Киевской и Хмельницкой областях.

Самый высокий процент подключения к отоплению жилых домов в Житомирской (99,9%), Полтавской (99,9%), Сумской (99,8%) и Ровенской (99,7%) областях, добавили в ведомстве.

По материалам УНН
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